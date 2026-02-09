All'andata il sassarese Marco Spissu si è portato via ovazioni e la vittoria per 94-75 sulla sua ex squadra, la Dinamo. Domani sera a Saragozza si chiude la stagione in Europe Cup per la formazione sassarese, ancora a quota zero in questa seconda fase. Anche il Saragozza è già eliminato dalkla competizione europea, ma oltre ad avere sconfitto i biancoblù di Mrsic ha battuto nell'ultimo turno il Petkimspor.

Rispetto al match del PalaSerradimigni il Banco ha qualche straniero in più dei tre schierati all'andata. Ci sono infatti Buie, Beliauskas e Marshall, ma non c'è ancora Marshall e probabilmente sarà tenuto a riposo Pullen, a meno che non raggiunga oggi i compagni in Spagna.

Le dichiarazioni stereotipate non mascherano l'inutilità della gara, che va interpretata soltanto come un allenamento di ottimo livello, dosando le energie per la partita veramente importante, quella di domenica contro il Tortona che si giocherà al PalaSerradimigni.

