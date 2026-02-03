Un allenamento competitivo e nulla più quello di mercoledì al PalaSerradimigni con inizio alle 20.30. La Dinamo infatti è già eliminata dalla seconda fase a gironi della Europe Cup. Tutt'al più c'è la molla dell'orgoglio per provare a schiodarsi dallo zero in classifica. I greci del Peristeri sono invece già qualificati ai playoff, anche se come obiettivo è rimasto il primo posto, occupato attualmente dai turchi del Petkim Spor Kulübü.

All'andata non c'è stata partita: 98-84 per il Peristeri che a metà gara aveva ben 22 punti di vantaggio. In quella partita il migliore realizzatore fu la guardia Nate Johnson, fermo ormai da un mese. Difficile capire se il coach Mrsic gli farà riassaggiare il campo per qualche minuto o se per precauzione si preserverà l'americano in vista della trasferta a Udine.

Era assente invece l'ala piccola Marshall, infortunato. Per il rientro dell'americano bisognerà aspettare il mese di marzo dopo la sosta per la Coppa Italia e la finestra della nazionale.

