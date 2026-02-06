A Elxleben si apre con una vittoria il cammino della Dinamo Lab nella Champions Cup di basket in carrozzina. La squadra sassarese supera gli Asinara Waves 71-51.

Derby equilibrato nei primi due quarti, perché Porto Torres rientra sempre quando la formazione sassarese prova a dare uno strappo e altrettanto fa la Dinamo Lab: 32-31 al riposo. La svolta nel terzo periodo quando i biancoblu di Foden aumentano l'intensità e creano un break da 19-10 grazie a Mosler (21 punti finali con 10/14 al tiro) e capitan Ghione che chiuderà con una doppia doppia da 14 punti e 13 rimbalzi.

Nella giornata di domani, la Dinamo affronterà i padroni di casa dei Thuringia Bulls (palla a due alle ore 18), mentre Porto Torres se la vedrà col Galatasaray.

I tabellini

Dinamo Lab: Papi 9, Mosler 21, Esteche 8, Lindblom 4, Revuelta , Saaid, Murakami 6, Ghione 14, Da SIlva 6. All. Foden.

Asinara Waves: Bobbato 8, Choudhry 24, Spanu, Brown 5, Luszynski 8, Puggioni 6, Diene, Quaranta NE, Ciciou NE, Simula. All. Luszynksi.

© Riproduzione riservata