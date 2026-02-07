La Dinamo a Udine contro gli ex Bendzius e MekowuluAll'andata la sconfitta per 70-88 costò la panchina al coach biancoblù Bulleri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il quasi sicuro rientro di Nate Johnson da qualche chance in più alla Dinamo Sassari domani (domenica 8 febbraio ore 18) sul campo di Udine che all'andata si impose con uno scarto di ben 18 punti: 70-88. La quinta sconfitta di fila costò la panchina all’allora coach biancoblù Massimo Bulleri.
Rispetto a quella squadra il Banco si presenta anche con le novità di Pullen e Visconti, mentre dovrà fare ancora a meno di Marshall. La disponibilità di Johnson, seppur non al meglio, consente a coach Mrsic di potersela giocare alla pari: costanza difensiva e tanta attenzione dentro l’area saranno le chiavi della partita.
Udine, infatti, è la migliore del campionato sotto i tabelloni: 41 rimbalzi di media, grazie anche al grande contributo di guardie e ali. Due gli ex: l'ala Bendzius, che è stato anche capitano biancoblù, segna 11 punti di media col 41% da tre e prende 4,4 rimbalzi. Mentre il centro Mekowulu viaggia a 8 punti e 5 rimbalzidi media.