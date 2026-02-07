Il quasi sicuro rientro di Nate Johnson da qualche chance in più alla Dinamo Sassari domani (domenica 8 febbraio ore 18) sul campo di Udine che all'andata si impose con uno scarto di ben 18 punti: 70-88. La quinta sconfitta di fila costò la panchina all’allora coach biancoblù Massimo Bulleri.

Rispetto a quella squadra il Banco si presenta anche con le novità di Pullen e Visconti, mentre dovrà fare ancora a meno di Marshall. La disponibilità di Johnson, seppur non al meglio, consente a coach Mrsic di potersela giocare alla pari: costanza difensiva e tanta attenzione dentro l’area saranno le chiavi della partita.

Udine, infatti, è la migliore del campionato sotto i tabelloni: 41 rimbalzi di media, grazie anche al grande contributo di guardie e ali. Due gli ex: l'ala Bendzius, che è stato anche capitano biancoblù, segna 11 punti di media col 41% da tre e prende 4,4 rimbalzi. Mentre il centro Mekowulu viaggia a 8 punti e 5 rimbalzidi media.

