Niente da fare. La Dinamo incompleta e con troppi tiratori fuori fase perde a Udine: 92-79. L'assenza all'ultima ora di Pullen (virus influenzale) penalizza una squadra che comunque è apparsa intensa solo a tratti. Basti dire che nel primo tempo il migliore è stato Vincini con 11 punti. Il rientro di Johnson ha portato benefici solo inizialmente ma la guardia ha chius con 2/11 a testimonianza di una condizione ancora precaria. Il migliore è stato Buie, costretto a stare in campo 35 minuti: per lui 15 punti e 7 assist. Tra i padroni di casa career high di Alibegovic con 26 punti e 6/9 da tre.

Cronaca- Primo quarto equilibrato con Thomas e Vincini efficaci dalla media, ai quali risponde l'ex Mekowulu. Udine però fa canestro da tre a differenza del Banco che risale dal 14-8 del 6' solo grazie alla vitalità del rientrante Johnson. Nel secondo quarto udine difende forte, la Dinamo continua ad avere mani gelide dall'arco (2/9) e il solo Vincini (11 punti) non basta per finire sotto anche a -12.

Decisamente meglio i biancoblù al rientro dopo la pausa: Thomas e McGlynn per il 53-48 al 25'. Mekowulu però è scatenato, Alibegoivic pure (6/9 da tre) ed è di nuovo -12 al 28'. A inizio ultimo quarto nuova impennata della Dinamo con le triple di Beliauskas e Mezzanotte (73-69 al 33') ma segna il primo canestro pesante l'ex Bendzius che fa respirare i suoi e spegne le speranze di rimonta della formazione sassarese.

© Riproduzione riservata