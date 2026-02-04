Resta a zero in una Europe Cup dove è già eliminata, ma se non altro la Dinamo non molla mai. Al palaSerradimigni finisce 76-81 per il Peristeri.

Dopo tre quarti vissuti all'inseguimento (anche -14) per colpa di una difesa molle a tratti e delle tante palle perse, la Dinamo si è accesa all'improvviso con un paio di fiammate di Buie, che si è affiancato a Pullen in attacco, mentre Seck ha sfoderato una prestazione grintosa con tanti liberi conquistati che ha riavvicinato Sassari.

Di Beliauskas la tripla del sorpasso: 70-69 al 35'. Con 5 punti di Harris i greci sono tornati avanti e Cardenas-Torre ha completato l'opera staccando i padroni di casa.

Per la Dinamo 15 punti di Pullen, 12 di Thomas con 8 rimbalzi e 10 di Buie che però ha perso 8 palloni.

In chiusura, da ricordare il lutto per la Dinamo dovuto alla morte del padre di Achille Polonara, che è rientrato ad Ancona per il funerale.

