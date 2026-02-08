Di più era davvero impossibile chiedere a una Dinamo Women priva di Treffers, riferimento in area. Al PalaSerradimigni vince 89-73 Schio, capolista della A1 femminile.

La squadra sassarese gioca una partita coraggiosa dove il centro Egwoh fa di tutto per non fare rimpiangere l'assenza della compagna. La Dinamo Women regge alla pari il primo quarto, ma nel secondo le pluricampionesse d'Italia utilizzano intensità e fisicità per dare uno strappo importante alla gara: 33-47 al riposo.

Nella terza frazione allunga ancora Schio che supera i 20 punti di vantaggio. Richards e Poindexter sono le più costanti in attacco e soprattutto Sassari non si squaglia, ma nell'ultimo periodo riesce a recuperare anche qualcosa.

Tabellino Dinamo Women: Richards 24, Carangelo 10, Poindexter 18, Boros, Egwoh 11, Sammartino, Sanna, Trozzola, Spinelli 5, Treffers ne, Turel 5. All. Citrini.

© Riproduzione riservata