Archiviata senza problemi l'ultima gara di Europe Cup al PalaSerradigni (sconfitta col Peristeri per 76-81) la Dinamo è già concentrata sul prossimo impegno di campionato che la vedrà giocare sul campo di Udine, squadra che dopo una brutta partenza si è rimessa in sesto grazie al poker di vittorie contro concorrenti dirette alla salvezza e ora è in zona playoff.

Una buona notizia l'ha data il coach biancoblù Veljko Mrsic: "Penso che Johnson sarà pronto per la partita di domenica, e ovviamente per noi sarà un grande rinforzo. Udine gioca bene, ha vinto in trasferta a Tortona, a Milano invece ha perso all’ultimo tiro. Ci aspettiamo una gara simile a quella di Trieste, dovremo essere più concentrati nei momenti importanti. Abbiamo le nostre possibilità, possiamo vincerla, dipende da noi".

La sconfitta europea contro la formazione greca ha anche fornito buoni segnali da parte dei giocatori della panchina, come ha sottolineato l'allenatore del Banco: "Di positivo c’è che abbiamo dimostrato che ogni giocatore può essere utile e importante. Oggi siamo rientrati in partita con con Buie, Beliauskas, Ceron, Mezzanotte e Seck. Ieri ci siamo allenati molto bene pensando alla partita di domenica".

