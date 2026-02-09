Un filo diretto tra Protezione civile e cittadini per gestire le emergenze in tempo reale. È attivo da oggi a Quartu il nuovo sistema di notifica mobile, progettato per informare la popolazione su allerte meteo e rischi ambientali nel territorio comunale e regionale, ma anche per localizzare i cittadini che si trovano in zone a rischio, e poter quindi intervenire tempestivamente.

Una novità voluta dall’amministrazione comunale che si concretizza con l’applicazione Tetralert. Informazioni a portata di click, ma non solo: i quartesi che scaricheranno l’app, potranno anche consultare le mappe dinamiche per avere informazioni sul tipo di rischio, approfondire cosa prevedono le procedure di evacuazione e capire rapidamente come raggiungere i punti di raccolta più vicini.

Una modalità operativa utile anche per chi deve soccorrere, perché permette di individuare all’istante la posizione degli utenti che si trovano nelle aree pericolose.

L’applicazione TetrAlert è disponibile gratuitamente da oggi. “Invitiamo ogni residente a installare l’app - l’appello del indaco Graziano Milia -: in situazioni di allerta, avere un’informazione corretta e repentina sul proprio smartphone può fare la differenza. Non solo, nei casi di condizioni meteorologiche avverse potremmo avere una mappatura più immediata sulle criticità, in modo che si possa programmare l’azione del Centro operativo comunale proprio in base alle urgenze. I cambiamenti climatici stanno creando condizioni di rischio sempre maggiori. Anche per questo, sempre maggiore dev’essere l’utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici, che ci danno una grande mano nell’azione di contrasto”, conclude il primo cittadino.

Oltre all’app è disponibile il servizio di messaggistica che avvisa i cittadini in tempo reale sulle allerte meteo emanate dalla Regione. Per ricevere i messaggi di testo o vocali bisogna iscriversi attraverso il seguente link https://quartusantelena.tetralert.it/. “Rinnoviamo l’invito a iscriversi anche al servizio di messaggistica, strumento rapido e fondamentale per gli avvisi”, aggiunge Milia.

