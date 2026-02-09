Il Cus Cagliari cade sul parquet di Vicenza (66-54) e incassa la seconda sconfitta del girone di ritorno nel campionato di Serie A2 Femminile. Una battuta d’arresto pesante nella corsa ai playoff, che permette alle venete di agganciare in classifica le universitarie.

L’avvio di gara è favorevole alla formazione di Federico Xaxa, che parte con decisione grazie a Nasraoui e Piędel trovando subito il vantaggio. Vicenza, però, resta in partita e cambia l’inerzia del match nel secondo quarto, quando costruisce il parziale decisivo che vale il +10 all’intervallo.

Nella ripresa le padrone di casa allungano fino al +19 con Cavazzuti, mentre il Cus fatica a ritrovare continuità offensiva. Nel finale arriva soltanto una reazione utile a contenere il passivo.

Tra le cagliaritane si mette in evidenza Nasraoui, autrice di una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi, mentre per Vicenza la miglior realizzatrice è Fusari con 16 punti, seguita da Peserico (12) e Nori (11).

La sconfitta rende più equilibrata la situazione nella parte centrale della classifica del Girone B, con quattro squadre appaiate a quota 14 punti. Per il CUS l’occasione di riscatto arriverà nel prossimo turno casalingo contro la Futurosa Trieste, altro confronto diretto in chiave playoff.

Vicenza-Cus Cagliari 66-54

Parziali: 9-13, 28-14, 18-11, 11-16

Vicenza: Degiovanni 5, Nori 11, Bianchi, Chilò ne, Fontana 6, Fusari 16, Peserico 12, Cavazzuti 4, Ndiaye 4, Jakpa 2, Smorto ne, Kantzy 6.

Allenatore: Logallo

CUS Cagliari: Nasraoui 15, Piędel 13, Bovenzi 10, Caldaro 3, Reggiani 1, Granzotto 2, Peric 7, Lai ne, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme 3, Corso ne.

Allenatore: Xaxa

