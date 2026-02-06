Basket femminile: la Dinamo Women ospita la plurititolata SchioIl vice allenatore Carlini: «Schio fa un campionato a parte, giochiamo leggeri ma al cento per cento»
Dopo la complicata trasferta di Campobasso, la Dinamo Women ritorna al PalaSerradimigni per un'altra sfida ai limiti del possibile: domenica alle 18 arriva la Famila Schio, capolista e pluricampione d'Italia di basket femminile.
All’andata al PalaRomare non c'è stata gara: 94-51 per le vicentine. La squadra guidata da Victor Lapeña vanta un roster profondo e di grande qualità, che è reduce dalla vittoria decisiva per l'accesso ai play-in di Eurolega.
Un nome su tutte: l'americana Jessica Shepard, che a Sassari chiuse la stagione con quasi 30 punti di media e 17,5 rimbalzi.
Pietro Carlini, assistant coach della squadra sassarese, presenta il match: «Schio e Venezia è come se giocassero un campionato a parte. Ieri Schio ha conquistato i play-in di Euroleague quindi arrivano sicuramente motivate. È evidente che sono partite che si affrontano con più leggerezza mentale, giocando però sempre al 100% delle nostre capacità per preparare al meglio gli impegni successivi che sono molto importanti per la stagione».