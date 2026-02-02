Il vantaggio su Treviso, che occupa l'ultimo posto, quello della retrocessione, è salito a +6, mentre torna a 4 punti il vantaggio su Cantù, penultima. La limpida vittoria su Cremona per 104-86 ha rilanciato la Dinamo e le ha ridato serenità in classifica.

Per garantirsi il diciassettesimo anno in serie A possono bastare anche tre vittorie nelle restanti undici giornate, se non addirittura solo due vittorie, soprattutto se una di queste sarà ottenuta il 29 marzo al PalaSerradimigni contro Treviso, già sconfitta all'andata 92-89.

Al di là dei calcoli prematuri, il campo ha detto che se la Dinamo può schierare almeno cinque stranieri è formazione tosta. Non a caso le sconfitte sono arrivate quando il coach Mrsic ha dovuto rinunciare a Marshall, Johnson e Beliauskas e aveva Buie e mezzo servizio.

Mercoledì si gioca in Europe Cup contro il Peristeri, ma il pensiero è già rivolto alla trasferta di Udine, contro una formazione che ha solo 2 punti in più dei biancoblù. Se dopo Beliauskas rientra anche la guardia Johnson, si può davvero fare più di un pensiero al colpaccio.

© Riproduzione riservata