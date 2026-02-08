Nessuna sorpresa alla Champions di basket in carrozzina: il Galatasaray vince 82-68, ma la Dinamo Lab conquista il terzo posto del girone e il pass per le Finali di Eurocup 1 che si disuperanno al PalaSerradimigni.

I turchi indirizzano la gara da subito con un break di 7-0 e doppiano la squadra sassarese alla fine del primo quarto: 20-10. nel secondo periodo Galatasaray anche a +17 ma la Dinamo Lab riduce il divario e al riposo il punteggio è di 39-27. La formazione di Foden prova a rientrare ma i turchi controllano.

Tabellino Dinamo Lab: Esteche 5, Lindblom 19, Mosler 12, Ghione 6, Papi 15, Saaid 6, Revuelta 2, Murakami 3, Da Silva. All. Foden.

Terza sconfitta per l'Asinara Waves che viene battuta 80-58 dai tedeschi del Thuringia Bulls e finisce in Eurocup 2.

