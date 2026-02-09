Continuità aerea, biglietti in vendita per sei rotteCollegamenti da Cagliari, Olbia e Alghero verso Milano e Roma. Il nuovo sistema entrerà a regime dal 29 marzo
Biglietti in vendita dal prossimo fine settimana per sei rotte di continuità territoriale per le quali sono pervenute offerte.
Ecco lo schema della continuità territoriale aerea a partire dal 29 marzo 2026:
- Cagliari – Roma Fiumicino Aeroitalia (nuova continuità territoriale, servizio senza compensazione economica)
- Cagliari – Milano Linate Aeroitalia (nuova continuità territoriale)
- Olbia – Roma Fiumicino Aeroitalia (nuova continuità territoriale, servizio senza compensazione economica)
- Olbia – Milano Linate (nuova continuità territoriale, servizio senza compensazione economica)
- Alghero – Roma Fiumicino (nuova continuità territoriale)
- Alghero – Milano Linate: ITA Airways (servizio garantito tramite proroga del vecchio regime, in attesa di nuova gara dedicata)
Per quanto riguarda la rotta Alghero–Milano Linate, non coperta in questa fase dalla nuova gara, il collegamento è stato assicurato con la proroga del servizio esistente. ITA Airways continuerà dunque a garantire la tratta fino al termine della stagione IATA Summer prevista per fine ottobre.
Nel frattempo, la Regione dovrà pubblicare un nuovo bando dedicato, con l’obiettivo di allineare anche questo collegamento agli altri cinque del nuovo assetto di continuità territoriale.
Resta inoltre aperta, per circa un mese e comunque fino alla conclusione definitiva delle procedure di gara, la possibilità per altri vettori di aderire al servizio senza compensazione economica, come già avvenuto per tre rotte.
«Il nuovo modello garantisce un numero complessivo maggiore di frequenze, una migliore distribuzione degli orari e, soprattutto, un ampliamento delle categorie agevolate: oltre ai residenti, beneficiano delle tariffe calmierate anche i parenti dei residenti e i lavoratori, per l’intero arco dell’anno», spiega l’assessore regionale ai Trasporti Barbara Manca.
(Unioneonline)