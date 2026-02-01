Se contro la vice capolista Venezia, la Dinamo Women aveva sfoderato un primo tempo sontuoso, a Campobasso è finita subito sotto in doppia cifra e ha perso 76-53 senza riuscire a stare mai in partita.

La differenza fisica e tecnica con il terzo incomodo per lo scudetto di basket femminile è stata acuita dalla pessima serata al tiro da tre punti: appena 2/23. Per questo la squadra sassarese è finita subito sotto (27-15 nel primo quarto) e nel terzo quarto sul -22 si è capito che la gara era ormai conclusa.

Adesso la formazione di Paolo Citrini deve cercare di vincere due gare delle restanti quattro per rimanere in zona playoff.

Tabellino Dinamo Women: Sammartino 3, Richards 15, Carangelo 8, Trozzola, Spinelli 3, Poindexter 7, Boros 10, Egwoh 5, Treffers 2, Turel. All. Citrini.

