L'Esperia riposa, per Sennori c'è la capolista Carver RomaPer i cagliaritani un’occasione per rifiatare e preparare al meglio il finale di regular season
Dopo la larga vittoria nel recupero di mercoledì contro Marigliano, l’Esperia Cagliari è costretta a un nuovo fine settimana senza impegni ufficiali. La formazione allenata da coach Federico Manca osserva infatti il turno di riposo imposto dal calendario dopo l’esclusione dal campionato di Ferentino.
Un’occasione per rifiatare e preparare al meglio il finale di regular season, che proporrà anche un appuntamento chiave nella corsa playoff: il prossimo 21 marzo, al PalaPirastu, i cagliaritani affronteranno la Scandone Avellino in uno scontro diretto che potrebbe pesare molto nella definizione delle gerarchie nell'alta classifica.
Chi scenderà regolarmente in campo è invece la Klass Sennori, impegnata domenica alle 15 a Sorso contro la capolista Carver Roma. La formazione capitolina guida il campionato con 34 punti e si presenta come uno scoglio pressoché insormontabile.
Sennori arriva però all’appuntamento con il morale alle stelle dopo il successo esterno contro Caiazzo, maturato anche grazie alla strepitosa prestazione di Luca Sanna, autore di 38 punti con 10 triple realizzate su 14 tentativi. Una vittoria che ha permesso ai romangini guidati da coach Fabrizio Longano di lasciare l’ultimo posto solitario e agganciare in classifica proprio Caiazzo e Antoniana. Sull’onda dell’entusiasmo, dunque, la Klass proverà a inseguire un risultato che avrebbe il sapore dell’impresa.