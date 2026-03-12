Basket, in Serie C Unica è tempo di playoffIl calendario delle partite in programma
La Serie C Unica di basket maschile entra nella fase più attesa della stagione. Nel fine settimana prendono il via i playoff, con le Gare 1 dei quarti di finale che inaugureranno le serie al meglio delle tre partite.
La Sirius Nuoro, testa di serie numero uno del tabellone dopo aver chiuso la regular season al primo posto in solitaria, debutterà sabato alle 19 sul parquet del PalaConi di via Lazio contro il Tavoni Sassari, ottava forza del campionato al termine della stagione regolare.
Sempre sabato, ma alle 18, si gioca Gara 1 anche tra il Camping La Salina Calasetta e la Fisiokons Sassari. I tabarchini, secondi in classifica dopo la regular season, ospiteranno i sassaresi al PalAversano per iniziare il proprio cammino nella post season.
Domenica alle 18 riflettori puntati su una delle serie che si preannunciano più equilibrate. Al PalaEsperia di Cagliari, l’Olimpia affronta la Torres nel remake della sfida disputata appena due settimane fa nel penultimo turno di campionato e vinta, non senza difficoltà, dalla formazione allenata da coach Roberto Zucca.
Altro confronto delicato domenica alle 18.30 a Quartu Sant’Elena, dove si affronteranno la quarta e la quinta forza della regular season: l’Antonianum riceverà la visita della Dinamo Academy, in un testa a testa che si preannuncia apertissimo.
Il fine settimana proporrà anche il primo capitolo della corsa salvezza. Sabato alle 18, a Ozieri, va in scena Gara 1 del primo turno playout tra Demones Ozieri e Scuola Basket Carbonia. La vincente della serie conquisterà la permanenza in categoria, mentre la perdente dovrà affrontare nel secondo turno la Ferrini Pisano Arredamenti.