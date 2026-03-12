Fissate le date dei play-out per la permanenza nella A1 femminile. La Dinamo Women, che ha chiuso al nono posto, affronterà la Brizia Brescia che è arrivata decima. Prima gara al PalaSerradimigni mercoledì 25 marzo.

Il ritorno si disputerà a Brescia sabato 28 marzo. In caso di parità di risultato, una vittoria a testa, non vale la differenza punti ma si va a gara 3, che si giocherà ancora a Sassari giovedì 2 aprile.

Chi vince il turno resta in A1, chi perde se la vedrà con il Battipaglia che è arrivato undicesimo, e quindi ultimo, dato che da due stagioni il massimo campionato femminile ha numero dispari di partecipanti. Chiunque perda tra Dinamo Women e Brixia Brescia giocherà in casa la prima partita e anche l'eventuale bella.

