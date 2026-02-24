Dovrebbe essere questa la settimana dell'annuncio del nuovo play che prenderà il posto di Jacob Pullen, andato a giocare nella A2 della Turchia con l'Ankaragucu. Il nome caldo di radio mercato è quello di Corey Davis, play di 185cm, in forza allo Chemnitz, formazione che occupa il decimo posto nella Bundersliga tedesca.

Corey Davis ha già esperienza del campionato italiano. Ha giocato due stagioni a Trieste dove ha avuto 12 punti di media e due anni a Cremona, dove nel 2024/25 ha prodotto 13,6 punti col 42% nelle triple e 2 assist. In Germania viaggia a 12 punti e 2 assist. Da capire se il suo contratto ha una clausola che gli consente di trasferirsi.

Intanto ha ripreso ad allenarsi col gruppo biancoblù l'ala Carlos Marshall che sino all'infortunio di tre mesi fa aveva 14 punti e 4,5 rimbalzi di media. Il campionato resterà fermo ancora una settimana: riprenderà il 7 marzo con la trasferta sul campo della Dolomiti Energia di Trento.

© Riproduzione riservata