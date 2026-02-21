Doppia sorpresa nelle semifinali della Coppa Italia di basket in carrozzina ospitate nel Palazzetto "Mura" di Porto Torres. La Dinamo Lab si è fatta superare dall'Amicacci Giulianova per 67-52, mentre i pluricampioni d'Italia della Briantea Cantù sono stati battuti dal Santo Stefano 73-57. Vittorie con scarto francamente impensabile alla vigilia. saranno così gli abruzzesi e i marchigiani a contendersi il trofeo nella finale di domani alle 10.30.

La Dinamo Lab aveva sempre battuto Giulianova in campionato, ma nell'ultima gara la vittoria era stata risicata. La semifinale di Coppa Italia è stata da subito durissima ed equilibrata. La squadra sassarese ha sempre inseguito e pareggiato, ma nel primo quarto non è riuscita a portarsi in vantaggio. Il sorpasso è riuscito al 15' con Mosley (20-19) ma l'Amicacci ha reagito con un break di 8-2 che gli ha consentito di andare al riposo in testa.

Nel terzo quarto la formazione sassarese si è portata diverse volte a -2 però Manjam ha trascinato gli ospiti in un altro piccolo strappo e nell'ultima frazione Ghione e compagni hanno ceduto negli ultimi 4 minuti.

Il tabellino della Dinamo Lab: Mosler 10 punti (più 13 rimbalzi), Esteche 8, Revuelta 2, Murakami 2, Ghione 4, Papi 24, Canella ne, Lindblom, Saaid 2, Da Silva, Uras ne. All. Foden.

© Riproduzione riservata