Solo due partite alla fine della stagione regolare. Ne basta vincere una per garantirsi gli spareggi per lo scudetto di basket femminile. Domenica alle 16.30 la Dinamo Women cerca il colpaccio a Sesto San Giovanni sul parquet del Geas.

Non è facile battere a domicilio una squadra che tra le mura amiche ha perso solo contro Venezia. D'altro canto la squadra sassarese ha sorpreso il Geas nei quarti della Coppa Italia vincendo 60-58 dopo avere rimontato dal -11.

La guardia americana Julia Boros inquadra il match: «Conosciamo bene il Geas: squadra con giocatrici forti e ottime tiratrici che dovremo limitare con una difesa aggressiva. Noi vogliamo i playoff scudetto».

La giovane giocatrice statunitense è cresciuta come rendimento e spiega: «Non mi focalizzo solo sul tiro ma cerco di essere utile alla squadra anche sul pick and roll, coi passaggi e con una difesa aggressiva che porti energia».

