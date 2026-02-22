Basket, Sennori supera Angri e crede nella salvezzaI biancoverdi trionfano al termine di una gara combattuta e accorciano a -2 sul penultimo posto
La Klass Sennori resta agganciata alla corsa salvezza. A Sorso, nel 21° turno della Serie B Interregionale, i biancoverdi superano Angri 89-83 al termine di una gara combattuta e accorciano a -2 sul penultimo posto.
La gara. L’avvio è segnato dall’equilibrio, con continui cambi di vantaggio. Sono poi i campani a tentare l’allungo nel secondo periodo, toccando anche la doppia cifra di margine. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere: nel finale di tempo il distacco si riduce e, al rientro dagli spogliatoi, la squadra di coach Longano cambia passo in maniera decisa.
Il terzo quarto indirizza l’incontro. Sennori alza l’intensità su entrambi i lati del campo e piazza un parziale pesante (34-17) che vale il sorpasso e la fuga, chiudendo la frazione con un vantaggio in doppia cifra. Nell’ultimo periodo Angri prova a rientrare, ma i romangini restano sul pezzo, respingendo ogni tentativo di rimonta.
Per la Klass è il secondo successo interno consecutivo: un risultato che dà continuità e alimenta la fiducia in vista della volata finale.
Sennori-Pall. Angri 89-83
Klass Sennori: N. Pisano 2, Cordedda ne, Puggioni 14, Sanna 17, Merella 12, Cabras 14, Tola 7, A. Pisano 4, Hubalek 10, Biolchini 9. Allenatore Longano
Pall. Angri: Triassi 10, Morano ne, Zuansabal 6, Lalic 14, Granata 2, Peluso 7, Martinez 22, Montella ne, Bonanni 6, Stendardo 16, Milojevic ne, De Prisco ne. Allenatore Chiavazzo
Parziali: 18-20; 35-40; 69-57