Basket, sabato di successi per le squadre sardeIl colpo di maggior rilievo è arrivato al PalaRestivo, dove la Sardegna Marmi Cagliari ha superato 76-61 Costa Masnaga
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Giornata di successi per le squadre sarde di Serie A2 Femminile, tutte a segno nei rispettivi impegni.
Il colpo di maggior rilievo è arrivato al PalaRestivo, dove la Sardegna Marmi Cagliari ha superato 76-61 Costa Masnaga, capolista del Girone A. Una prova di grande sostanza per le biancoblù, capaci di prendere il controllo fin dall’avvio, chiudere avanti di due punti a metà gara e allungare con decisione nel terzo quarto, toccando anche il +17. Margine poi amministrato con personalità fino alla sirena.
Successo esterno, invece, per il Cus Cagliari, che ad Ancona si impone 51-42 tornando a muovere la sua classifica nel Girone B dopo due stop dolorosi con Trieste e Vicenza. Partita a punteggio basso, con le universitarie brave a costruire un primo vantaggio prima dell’intervallo, a contenere il rientro delle marchigiane e a chiudere i conti nell’ultimo periodo grazie a un parziale favorevole.
Prosegue, infine, la serie positiva della Nuova Icom Selargius, alla terza vittoria consecutiva lontano da casa. Sul campo di Viterbo le giallonere si sono imposte 65-43, indirizzando l’incontro nei quarti centrali dopo un avvio equilibrato. Un’affermazione netta che consolida la posizione in area playoff e conferma il momento di ottima forma del gruppo guidato dal tecnico greco Vasilis Maslarinos.
Basket Ancona-Cus Cagliari 42-51
Moneygo Ancona: Pierdicca 10, Mbaye 9, Fiorotto 8, Bremaud 9, Nardoni 6, Dell’Olio, Zanetti ne, Cotellessa, Troiano ne, Torelli. Allenatore Piccionne
Cus Cagliari: Nasraoui 17, Piedel 11, Bovenzi 7, Granzotto 5, Peric 5, Caldaro 2, Reggiani 4, Lai ne, Gagliano ne, Salvemme, Spiga ne, Corso ne. Allenatore Xaxa
Parziali: 10-8; 15-20; 30-31
Ants Viterbo-San Salvatore S. 43-65
Terme Salus Viterbo: A. Puggioni 2, Valtcheva 16, Gionchilie 4, Cutrupi 4, Myklebust 8, Todorova 3, Paco, S. Puggioni, Imuentinyan 6, Pasquali, Bardarè, Marigliano. Allenatore Scaramuccia
Nuova Icom Selargius: D’Angelo 12, Mura 7, Berrad 4, Ceccarelli 12, Juhasz 13, Ingenuto, Pinna 5, Valenti, Blecic 4, Porcu, Aijanen 8. Allenatore Maslarinos
Parziali: 17-18; 28-38; 33-52
Virtus Cagliari-Costa Masnaga 76-61
Sardegna Marmi CA: Zieniewska 15, El Habbab 27, Corda 10, Mattera 6, Tykha 12, Deidda ne, Setzu ne, Gallus 6, Pasolini, Ferrarese ne, Pellegrini, Anedda. Allenatore Staico
Clv-Limonta Costa Masnaga: Cibinetto 4, Teder 10, Contreras 3, Pirozzi 3, Brossmann 12, Sanogo, N’Guessan 4, Redaelli, Volpato 17, Olandi 8. Allenatore Bereziartua
Parziali: 24-20; 36-34; 59-44