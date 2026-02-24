La pattuglia "sarda" si è ridotta da tre giocatori a due. L'ala di Dolianova Sasha Grant ha lasciato il ritiro di Livorno a causa di un risentimento muscolare. Restano invece il play sassarese Marco Spissu (in forza al Saragozza) e il lungo della Dinamo Luca Vincini, nonostante il gruppo agli ordini del Ct Luca Banchi si sia rinforzato con gli arrivi del play-guardia Mannion, del play Flaccadori e della guardia Tonut, tutti impegnati in Coppa Italia con Milano.

Sono quindi 13 i giocatori a disposizione e il coach azzurro dovrà scegliere chi tenere fuori per la gara di venerdì a Necastle upon Tyne contro la Gran Bretagna, valevole per la qualificazione ai Mondiali. Vista l'assenza di alipivot sono altissime le possibilità che Vincini sia convocato, dato che proprio in questo ruolo ha giocato nel Banco di Sardegna dopo l'infortunio a Rashawn Thomas.

Per quanto riguarda invece Spissu sono ben quattro i giocatori nel suo ruolo: Flaccadori, Mannion (che in realtà è più una guardia) e il neo entrato Calzavara. L'unico play puro è proprio il sassarese.

Per la gara di ritorno contro i britannici che si giocherà a Livorno lunedì aumenterà la concorrenza perché arriveranno pure Ricci, Procida, Niang, Diouf, Akele e Ferrari.

