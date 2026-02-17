Questa volta non ci sarà il "derby Dinamo" tra Vincini e Beliauskas, ma anche il Lituano lascia Sassari per il ritiro con la sua nazionale. La Lituania affronterà infatti la doppia sfida contro l'Islanda: il 27 marzo a Reykjavik e il 2 marzo a Klaipeda.

Le due nazionali sono inserite nel girone dell'Italia di Vincini, Grant e Spissu, che invece hanno in programma il doppio scontro con la Gran Bretagna. Tutte e quattro le rappresentative sono a quota 2 punti, con una vittoria e una sconfitta a testa.

Al loro ritorno Vincini e Neliauskas troveranno quasi sicuramente un nuovo straniero, perché il Banco di sardegna stringe i tempi per fare arrivare un play-guardia al posto di Jacob Pullen dal quale ha divorziato.

