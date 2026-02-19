Basket, Cipriano convocato per il raduno della Nazionale U18Il commissario tecnico della nazionale Under 18, Marco Sodini, ha selezionato i migliori prospetti classe 2008 e 2009 per uno stage di tre giorni
C’è anche un talento sardo tra i 18 convocati per il raduno conclusivo del progetto “Ogni Regione Conta”, in programma a Livorno nei giorni in cui la Nazionale maggiore sarà impegnata nella seconda finestra di qualificazione al Mondiale 2027.
Il commissario tecnico della nazionale Under 18, Marco Sodini, ha selezionato i migliori prospetti classe 2008 e 2009 per uno stage di tre giorni che rappresenta l’atto finale del percorso federale dedicato allo sviluppo territoriale. Tra i nomi inseriti nella lista figura anche Michele Cipriano, ala/centro classe 2009 della Dinamo Banco di Sardegna.
Il gruppo si allenerà al PalaMacchia e assisterà alla sfida tra Italia e Gran Bretagna in programma lunedì 2 marzo al Modigliani Forum.
Lungo di 201 centimetri, cresciuto nel vivaio della Dinamo 2000, Cipriano è approdato alla Dinamo Sassari la scorsa estate ed è costantemente integrato negli allenamenti della prima squadra.