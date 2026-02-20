Niente partita per la Confelici Cagliari. L’impegno previsto sabato pomeriggio al PalaPirastu contro la Promobk Marigliano è stato rinviato e sarà recuperato in data da definire.

Alla base dello slittamento ci sono le difficoltà legate al viaggio della squadra campana. Il club aveva scelto di raggiungere l’Isola via nave, ma una volta arrivato al porto di Napoli ha ricevuto comunicazione che, a causa del maltempo, l’attracco a Cagliari non sarebbe avvenuto prima delle 16. Tempistica incompatibile con l’orario d’inizio fissato per le 18. Preso atto della situazione, il comitato laziale della Federbasket, che gestisce il campionato, ha ufficializzato il rinvio della gara.

Per l’Esperia si tratta di un contrattempo non banale: il recupero dovrebbe collocarsi in un turno infrasettimanale, con il rischio di appesantire ulteriormente un calendario già fitto e destinato a entrare nel vivo nelle prossime settimane, quando i punti peseranno in maniera significativa nella corsa ai playoff.

