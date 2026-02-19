È rimasto "disoccupato" per brevissimo tempo il play-guardia Jacob Pullen.

La squadra turca del MKE Ankaragucu ha annunciato la firma del 36enne statunitense di passaporto georgiano. Giocherà nella A2 turca con il club che lotta per evitare una delle due retrocessioni.

Tra Dinamo e Pullen il divorzio è stato consensuale viste le difficoltà del giocatore nell'adattarsi alla realtà sassarese, come dimostrato più che dal rendimento sotto le aspettative (quasi 10 punti col 21% da tre) dall'atteggiamento in campo e a fine partita, quando più volte ha evitato di fare il giro del PalaSerradimigni per ringraziare i tifosi.

Il Banco di Bardegna è alla ricerca di un play, o almeno play-guardia per rinforzare il settore dei "piccoli" ed evitare minutaggi troppo elevati a Buie.

