Dimenticare la Coppa Italia con l'eliminazione in semifinale e concentrarsi per mantenere almeno il secondo posto nella serie A di basket in carrozzina. È l'obiettivo della Dinamo Lab impeganta mercoledì al PalaMura di Porto Torres (ore 20) in un derby contro l'Asinara Waves che si annuncia infuocato, perché i padroni di casa puntano a recuperare il terreno perduto e centrare il quarto posto che vale i playoff scudetto.

Non è un momento felice per la squadra sassarese, battuta da Reggio Calabria in campionato e dall'Amicacci Giulianova in Coppa Italia. E non si fa certo ingannare dalle due vittorie sui cugini portotorresi in campionato (69-62) e in Champions Cup (71-51).

Il coach della Dinamo Lab Mathew Foden presenta il derby: "Li abbiamo già battuti due volte in questa stagione e possiamo trarre fiducia da questo dato, ma quei risultati non avranno alcun peso sulla gara di mercoledì: sarà una partita a sé. Dovremo esprimerci al massimo perché ci aspettiamo una sfida molto difficile, proprio come lo è stata quella giocata in casa contro di loro. Sono una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque grazie alle tante soluzioni offensive, quindi la nostra solidità difensiva sarà un fattore determinante".

