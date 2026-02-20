La vittoria interna contro Giussano (60-55) ha cambiato prospettiva alla Sardegna Marmi Cagliari. Il successo consente alla formazione di coach Fabrizio Staico di allontanarsi dalla zona calda della classifica e di guardare con maggiore serenità al finale di stagione, con la possibilità di inserirsi nella corsa playoff.

La gara contro Giussano ha confermato la crescita del gruppo, capace di gestire con lucidità i momenti più delicati del quarto periodo. Accanto alle prestazioni di Monika Naczk e Serafyma Tykha, si sono rivelati determinanti anche i contributi di Silvia Nativi e Mounia El Habbab, sempre più centrali nelle rotazioni.

Sabato alle 19.45, al PalaRestivo, arriverà però l’avversaria più impegnativa del girone A: la Limonta Costa Masnaga, capolista con appena due sconfitte e miglior attacco del campionato. Le lombarde distribuiscono i punti su più interpreti, tra cui Marta Moscarella, Patricia Brossmann, Nancy N’Guessan e Johanna Teder, in un sistema offensivo rapido e dinamico.

Mounia El Habbab invita a mantenere equilibrio: «La vittoria contro Giussano è stata importante per il morale, ma è presto per parlare di playoff. Dobbiamo continuare a lavorare con continuità. Costa Masnaga ha tante soluzioni offensive: l’obiettivo sarà limitarne il ritmo e costringerla a un gioco più controllato. Servirà compattezza, perché ogni superficialità verrà punita».

