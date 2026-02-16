È durata soltanto due mesi l'avventura dell'americano Jacob Pullen con la Dinamo Banco di Sardegna. Dopo l'annuncio di ieri del coach Veljko Mrsic, ecco il comunicato ufficiale che parla di "Risoluzione consensuale del contratto con l'atleta Jacob Pullen".

Nel comunicato si legge anche "Al giocatore vanno i ringraziamenti per il contributo fornito durante la sua esperienza a Sassari". Prestazioni sotto le aspettative, almeno in campionato, dove ha prodotto quasi 10 punti ma col 37% da due e il 21% nelle triple. La frattura con l'allenatore e la società si è consumata anche per l'atteggiamento troppo distaccato di Pullen nei confronti del mondo Dinamo. Basti dire che più di una volta ha saltato il giro di campo del palaSerradimigni al termine della partita.

Ora la squadra sassarese è alla ricerca di un altro play o play-guardia che abbia maggiore impatto anche difensivo nel gruppo, che comunque ha sei stranieri e che alla ripresa del campionato riproporrà l'ala Marshall, mentre per il capitano Thomas non è stata ancora fornita una data approssimativa di rientro dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata la settimana scorsa.

© Riproduzione riservata