Al termine del match di Basketball Champions League tra il suo Galatasaray e il Rytas Vilnius, vinta dai turchi all’overtime, Gianmarco Pozzecco si è presentato in conferenza stampa per parlare, oltre che del match, anche del suo grande amico Achille Polonara e della sua battaglia contro la leucemia.

L’ex coach della nazionale italiana ha commentato con piacere il ritorno sul parquet, seppur momentaneamente simbolico, di Polonara con la divisa della Dinamo Sassari. «Achille l’ho allenato a Sassari e quando sono diventato CT dell’Italia – ricorda Pozzecco – le nostre partite più importanti e complicate le ha giocate in maniera incredibile.

Abbiamo affrontato Milano in semifinale, eravamo sotto 1-0 e sapevamo che un’altra sconfitta avrebbe chiuso la serie, ma Achille segnò 30 punti permettendoci di vincere gara 2. Poi, probabilmente, la partita più importante di tutte quelle che abbiamo giocato insieme: l’ottavo di finale di EuroBasket contro la Serbia. Anche lì Achille è stato formidabile».

«Quando mi hanno detto della sua malattia – prosegue Pozzecco – ho pensato che fosse la partita più difficile che abbia mai dovuto giocare, ma poi mi sono ricordato che Achille da sempre il meglio di se quando c’è qualcosa di complicato da affrontare. Per questo non sono sorpreso che voglia tornare in campo. Se lo farà, sarà il mio idolo per il resto della mia vita».

