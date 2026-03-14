L'amarezza per la sconfitta, e la rabbia per una direzione arbitrale non proprio irreprensibile. Tra le giocatrici della Nuova Icom Selargius resta molta amarezza dopo alcuni episodi arbitrali contestati nel finale della sfida persa contro Empoli, diretta concorrente nella corsa ai playoff di Serie A2 Femminile.

Il risultato premia le toscane (60-54), ma per tre quarti di gara la squadra giallonera aveva dato l’impressione di poter portare a casa un successo importante. Il San Salvatore, infatti, ha guidato a lungo la partita, riuscendo anche a costruire un margine in doppia cifra fino al +12 del terzo quarto.

L’inerzia positiva, però, si è interrotta sul più bello. Empoli ha alzato l’intensità e ha trovato punti pesanti con Ianezic, protagonista del parziale che ha ribaltato la gara. Il quarto finale, chiuso con un break 23-10 a favore delle padrone di casa, ha deciso il match.

Per la Nuova Icom si interrompe così la serie positiva di quattro vittorie consecutive. Un ko che non pesa troppo nella corsa ai playoff, ma che lascia più di un rimpianto, anche in considerazione degli infortuni occorsi a D’Angelo e Mura.

San Salvatore S.-Use Empoli 54-60

Nuova Icom Selargius: Mura, Berrad 5, Ceccarelli 8, Aijanen 11, Juhasz 16, D’Angelo 8, Ingenito 6, Pinna, Ruggeri ne, Valenti ne, Blecic ne, Porcu. Allenatore Maslarinos

Scotti Empoli: Lussignoli 1, Ianezic 12, Antonini 2, Vente 18, Rylichova 6, Ruffini, Logoh 4, Ndiaye 8, Casini 5, Manetti 4. Allenatore Cioni

Parziali: 12-10; 26-21; 44-37

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