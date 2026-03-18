I primi due voli di questa mattina in arrivo a Cagliari sono stati dirottati su Alghero, creando disagi ai numerosi viaggiatori che dovevano raggiungere la destinazione prevista magari per lavoro.

Entrambi i collegamenti sono stati operati da Ryanair, quello delle 7.05 proveniente da Roma Ciampino e quello delle 7.30 proveniente dall’aeroporto di Bergamo.

Né dalla società di gestione dell’aeroporto né dalla compagnia sono arrivati dei comunicati per rendere note ufficialmente le cause dei dirottamenti, che a quanto si apprende sarebbero dovuti alla nebbia in pista. I primi decolli del mattino da Cagliari sono comunque avvenuti regolarmente.

(Unioneonline)

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