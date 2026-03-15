Quasi un suicidio, anche se ci sono i meriti di Reggio Emilia che non ha mai mollato. Al PalaSerradimigni finisce 99-102 con la Dinamo che si fa sorpassare dagli ospiti a 41 secondi dalla fine di una gara che per 25’ ha dominato, toccando anche il +16.

Ottimo l’avvio del Banco che con un break di 13-0 va dal 2-8 iniziale al 15-8 con Buie e Thomas. L’ingresso di Macon produce subito punti e gioco: +13 al 7’. Reggio Emilia alterna tante difese, trova solidità in area con Echenique ma non riesce ad opporsi a un Banco che gioca benissimo.

Nel terzo quarto è anche 71-55 con due triple di Buie, ma Reggio Emilia attacca il ferro con le sue guardie, soprattutto Caupain e risale progressivamente sino a portarsi a -1. Nelle ultime azioni Macon e Buie perdono palle sanguinose, Reggio sorpassa con ta in di Echenique (99-100) e la vince poi dalla lunetta dopo l’ennesima palla persa.

Per la Dinamo sei giocatori in doppia cifra, con 23 punti di Buie. Tra gli ospiti 31 di Caupain.

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