Il weekend del torneo di Divisione Regionale 2 di basket è contraddistinto dall’aggancio del Serramanna all’Azzurra Oristano in vetta alla classifica del girone Sud. Al Nord, invece, comandano Sennori (girone Verde) e Arzachena (girone Azzurro).

Sud. Il Serramanna, dunque, batte Iglesias per 81-74, approfitta del rinvio della partita dell’Azzurra Oristano contro Settimo e la raggiunge in testa a quota 36 punti. La compagine del Medio-Campidano contro gli iglesienti ha la meglio al termine di 40’ combattuti ed equilibrati. Padroni di casa meglio in avvio (23-17 al 10’); nel secondo quarto la reazione ospite e all’intervallo il punteggio è sul 40-39. Serramanna che comanda anche in avvio di ripresa (61-59 al 30’), ma il break decisivo arriva solo nel finale. Nelle fila ospiti da segnalare i 21 punti firmati da Trincas. Tra le squadre in lizza per le prime posizioni, spicca la vittoria del Condor Monserrato (Ebau top scorer con 14 punti) nello scontro diretto con il CUS Cagliari per 63-54. In questo modo, si forma un terzetto all’inseguimento della coppia al comando: assieme a monserratini e universitari anche il Cagliari Basket, uscito sconfitto per 65-69 contro l’Antonianum Quartu. Nelle posizioni di alta classifica, inoltre, da segnalare il colpo esterno del Carloforte, sul campo de Il Gabbiano, per 50-82. Ospiti che prendono il largo sin dai primi minuti (23-41 all’intervallo) per poi gestire la situazione nella seconda parte, anche grazie ai 21 punti segnati da Baghino. Infine, successo casalingo della Primavera Gonnosfanadiga, contro il Beta, per 66-51. Conclude il programma della settima di ritorno Carbonia-La Casa del Sorriso (stasera alle 20.30) e Genneruxi-Marrubiu (domani alle 21).

Nord. Nel girone Verde (promozione) continua la marcia in vetta alla classifica del Sennori, vittorioso sul campo della Dinamo 2000 per 75-78. Sennoresi che tentano la fuga in avvio di gara (10-22 al 10’), ma i sassaresi reagiscono e ribaltano la situazione all’intervallo (40-39 al 20’). Dinamo 2000 che va sul +4 in concomitanza di fine terzo quarto (60-56 al 30’), prima della reazione ospite negli ultimi 10’, chiusa con il controsorpasso e il +3 finale. Top scorer della gara è Bugiolacchi, della Dinamo 2000, con 24 punti. Bel successo esterno anche della Mercede Alghero che espugna il parquet dello Shardana Basket per 64-83. Convincente vittoria dell’Olimpia Olbia, contro il Macomer 2.0, per 58-40. Infine, vince e convince la Masters Sassari che batte la S. Elene per 72-54, grazie anche all’ottima prestazione di Mandras, autore di 28 punti. Nel girone Azzurro (di classificazione), Arzachena batte la Pallacanestro Nuoro per 67-49 e mantiene la testa della classifica. Successo di misura anche per il CMB Porto Torres, contro la Accademia Olmedo, per 67-66. Rinviate Nova Pallacanestro-Ghilarza e Ichnos Nuoro-Virtus Olbia.

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