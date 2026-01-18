«Mi aspettavo una grande accoglienza visto l'affetto dei tifosi sardi, ma è andato anche oltre», ha confessato Achille Polonara, che è salito in sala stampa per raccontare il suo ritorno a Sassari dopo le cure e il trapianto di midollo osseo per combattere la leucemia mieloide acuta.

Non una visita di cortesia, ma un trasferimento da giocatore che appena le condizioni lo consentiranno riprenderà pure ad allenarsi. «Sono venuto qui fisso, con la mia famiglia. Ora cerchiamo una scuola per i nostri figli e poi si ricomincerà con la routine».

Polonara è rientrato in squadra. E non solo perché coi compagni è stato schierato per l'inno a inizio gara. «Adesso faccio parte della Dinamo e inizierò a vivere lo spogliatoio. Una cosa alla quale non avrei certo pensato due mesi fa una volta uscito dal coma».

