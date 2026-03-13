La prima notizia è che la Dinamo "dovrebbe essere al completo da stasera" come annuncia il coach Veljko Mrsic. Dopo tre mesi la squadra sassarese potrà schierare tutti e sei gli stranieri, anche se l'ala marshall non è certo nelle migliori condizioni. Ma basta questo per dare fiducia ulteriore in vista del match di mezzogiorno al PalaSerradimigni che vedrà i biancoblù affrontare domenica la lanciata Reggio Emilia.

Il tecnico del Banco presenta la gara: "Ci aspetta una partita importante contro un avversario molto buono che all’andata contro di noi ha iniziato una striscia importante, hanno vinto 5 delle ultime 6. Sono molto aggressivi in difesa e alternano difesa diverse, e in attacco si muovono molto. Dobbiamo rispondere allo stesso livello".

Coach Mrsic è soddisfatto di come sta crescendo la squadra: "Contro Trento siamo stati molto aggressivi anche a rimbalzo, vedi Beliauskas e Ceron. Il nuovo straniero Macon magari non sarà sempre quello dei primi due quarti ma dà ordine e qualità al nostro attacco, prendere decisioni giuste al momento giusto dà serenità alla squadra. Quanto a Buie la sosta gli ha consentito di recuperare dai fastidi a un ginocchio e quando sta bene riesce ad esprimersi al meglio".

