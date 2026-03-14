Per il nuovo play americano Darryl Macon è l'esordio al PalaSerradimigni domani a mezzogiorno contro Reggio Emilia. Il rientro dell'ala Marshall a tre mesi dall'infortunio a un ginocchio e la presenza della storica avversaria sono altri motivi di interesse per una sfida mai scontata.

Sassari e Reggio Emilia si sono affrontati 50 volte e gli emiliani sono in leggero vantaggio: 26-24 e all'andata si sono imposti 90-68. Nelle fila ospiti gioca l'ex Michele Vitali che ha conquistato la Sueprcoppa 2019 con la maglia biancoblù.

Per la squadra di Mrsic fare il bis dopo la vittoria di Trento significherebbe portarsi a un solo successo dalla permanenza in serie A. Un obiettivo che non era certo scontato dopo la falsa partenza.

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