Un sabato dai due volti per le formazioni sarde impegnate nel campionato di Serie A2 Femminile. Arriva un sorriso importante dal parquet di Rovigo, dove il Cus Cagliari vince lo scontro diretto contro la Solmec, mentre si interrompe a Milano la rincorsa della Nuova Icom Selargius, costretta a cedere alla capolista Sanga al termine di una gara ricca di rimpianti.

Le universitarie di coach Federico Xaxa passano 66-56 in Veneto e centrano il quarto successo stagionale. L’avvio è tutto di marca cagliaritana, trascinato da una Bovenzi particolarmente ispirata: il Cus parte forte, impone il proprio ritmo e tocca anche il +11 nella prima frazione. Rovigo riesce a restare agganciata nel secondo quarto e completa la rimonta nella prima parte della ripresa, trovando persino il vantaggio con Viviani. Nel momento più delicato, però, le universitarie non perdono lucidità e nell’ultimo periodo alzano l’intensità su entrambi i lati del campo, firmando il break decisivo di 18-9 che chiude i conti.

Non sorride invece Selargius, che al PalaGiordani incassa la terza sconfitta consecutiva contro la prima della classe. La Nuova Icom tiene testa al Sanga Milano nella fase iniziale, poi le padrone di casa cambiano marcia tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto, costruendo un solco che arriva fino al +19. Le giallonere, però, non escono mai dalla partita e al rientro dall’intervallo lungo rientrano prepotentemente in corsa con un parziale di 23-9 che riaccende le speranze. Nell’ultimo quarto, però, Milano ritrova solidità, respinge l’assalto e porta a casa il successo per 66-59.

Solmec Rhodigium Rovigo – Cus Cagliari 56-66

Solmec: Stoichkova 6, Castelli 13, Stavrov 6, Zanetti 8, Leghissa 5, Viviani 9, Cremona, E. Stavrov ne, Luma 2, Mutterle 4, Novati 3.

Allenatore: Pegoraro

Cus Cagliari: Nasraoui 15, Bovenzi 22, Reggiani 1, Granzotto 4, Peric 4, Piedel 18, Poddighe ne, Caldaro 2, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme ne, Corso ne.

Allenatore: Xaxa

Sanga Milano-Nuova Icom 66-59

Sanga Milano: Toffali 12, Bestagno 1, Tava 7, Marinkovic 16, Olson 11, Guarneri 3, Nespoli 6, Allievi ne, Barberis 10, Colombo ne, Sordi ne, Belotti ne. Allenatore Pinotti

Nuova Icom Selargius: Mura 5, Berrad 1, Erikstrup 4, Ceccarelli 17, Juhasz 12, D’Angelo 15, Ingenito 2, Pinna 3, Valenti ne, Blecic, Porcu. Allenatore Maslarinos

Parziali: 14-8; 41-22; 50-45

