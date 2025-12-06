Reduce dal successo interno contro Galli Valdarno, la Sardegna Marmi Cagliari torna subito in campo per l’undicesima giornata di andata del campionato di Serie A2 Femminile. Domenica alle 17 le rossoblù saranno di scena sul parquet del Milano Basket Stars, formazione reduce dalla vittoria contro Moncalieri e dalla sconfitta contro Costa Masnaga.

Il successo di martedì al PalaRestivo ha ridato fiducia e serenità al gruppo allenato da Fabrizio Staico, sempre più consapevole dei propri mezzi e dell’obiettivo salvezza fissato a inizio stagione.

La trasferta lombarda si annuncia però tutt’altro che semplice: Milano è squadra solida, con buone percentuali al tiro (42% da due, 25% da tre) e un attacco che finora ha prodotto 575 punti. Più vulnerabile invece la fase difensiva, con 623 punti subiti, contro i 538 concessi da Cagliari, seconda miglior difesa del Girone A alle spalle di Torino. Occhi puntati in particolare su Sara Bocchetti, top scorer milanese con 106 punti.

A presentare la sfida è l’assistente allenatore della Virtus, Fabrizio Zirone: «Il post Valdarno è durato pochissimo. Ci siamo goduti la vittoria per qualche ora, le ragazze sono state eccezionali, ma con un calendario così fitto non c’è tempo per fermarsi».

Subito testa a Milano: «Ci siamo concentrati immediatamente sulla prossima partita. È una trasferta complicata, ma stiamo bene: c’è qualche piccolo acciacco dovuto ai tanti impegni ravvicinati, nulla di anomalo».

Zirone non sottovaluta l’avversario: «Milano è un’ottima squadra, probabilmente ha raccolto meno di quanto meriti in classifica, ma ha già ottenuto risultati molto importanti». Infine sulla Virtus: «Siamo consapevoli delle loro qualità, ma anche del nostro valore. Andremo a giocare con determinazione e con la mentalità giusta per una sfida importante».

© Riproduzione riservata