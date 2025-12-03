La Dinamo Women supera il Geas 69-65 e sale al quarto postoRobusta prestazione corale per la squadra sassarese
Vittoria pesante quella della Dinamo Women che al PalaSerradimigni doma il coriaceo Geas 69-65 dopo una gara davvero intensa e dura. Un successo del collettivo come dimostrano le quattro giocatrici in doppia cifra: 17 punti per Carangelo, 14 a testa per Richards Poindexter e Treffers. Per Turel 9 punti.
Primo quarto intenso, anche con errori ma grande agonismo. Equilibratissimo. Nel secondo quarto break di 10-0 della Dinamo Women firmato dalle triple di Poindexter e Carangelo. Il Geas reagisce e si avvicina a -4, Treffers da sotto fa la voce grossa: 34-25 al 17’. Cornelie riavvicina, Richards in contropiede sulla sirena fissa il parziale di metà gara: 38-35.
Nel terzo quarto Sassari riesce finalmente a riallungare al 27’ e va addirittura a +12 con Turel. La formazione milanese reagisce ancora e con un parziale di 8-0 rientra in partita.
Nell’ultimo quarto la difesa del Geas diventa asfissiante e l’attacco di casa ha difficoltà: 56-56 al 34’. Coach Citrini punta su un quintetto alto, con Poindexter da guardia, e sulla zona: è l’americana insieme a Carangelo a far riprendere quota grazie ai canestri da oltre l’arco, break da 8-0 con l’aiuto di Treffers.
Le ospiti provano a rientrare ancora: 66-62 al 38’ con entrata più libero di Attrura. Ma nel finale la Dinamo Women cattura i rimbalzi offensivi decisivi (determinante quello di Carangelo) per allungare il tempo e poi chiuderla con Treffel che segna da sotto.