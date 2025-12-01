Col successo sul Battipaglia di domenica, la Dinamo Women ha messo in cassaforte la partecipazione alla sua prima Coppa Italia femminile, che quest'anno ha adottato la formula della maschile con la Final 8, vale a dire sono ammesse le prime otto squadre della serie A nella classifica del girone d'andata.

La squadra sassarese è a +6 dalle inseguitrici e attualmente occupa il quinto posto, anche se deve ancora osservare il turno di riposo dato che pure in questa stagione il campionato è a 11 squadre e quindi a rotazione ogni formazione resta ferma.

La curiosità è che nel turno infrasettimanale di mercoledì arriva al PalaSerradimigni (ore 15.30) il Geas di Sesto San Giovanni, quarta forza del torneo. Potrebbe essere un anticipo del primo turno di Coppa Italia.

