La Klass Sennori cambia finalmente passo e rompe il ghiaccio nel campionato di Serie B Interregionale. A Sant’Antonio Abate, sul campo della Pallacanestro Antoniana, i romangini conquistano il primo successo stagionale imponendosi 86-76 al termine di una gara intensa e combattuta, fondamentale nella corsa salvezza.

L’avvio è di marca campana, con l’Antoniana che sfrutta subito l’impatto del nuovo innesto, lo statunitense Smith, capace di prendersi sulle spalle l’attacco e di colpire con continuità. I padroni di casa provano anche l’allungo nella prima parte del match, ma Sennori resta sempre agganciata alla partita.

La reazione dei biancoverdi prende corpo alla distanza. Dopo aver chiuso l’intervallo sul -3, i ragazzi di coach Gabriele Piras rientrano dagli spogliatoi con un’altra determinazione: il sorpasso arriva nel cuore del terzo quarto con una tripla di un ispirato Nwokoye, che dà fiducia e inerzia ai “Tauri”. L’Antoniana non molla e nell’ultimo periodo tenta ancora il controsorpasso, ma nel finale Sennori è più lucida, stringe le maglie in difesa e colpisce con Nwokoye e Pisano, costruendo il break che chiude definitivamente il match.

Un successo che vale tantissimo, perché restituisce fiducia e tiene aperta la corsa salvezza dopo un avvio difficile.

Antoniana-Sennori 76-86

Pall. Antoniana: Chirico 11, Mavric 10, Smith 26, Fiorillo 2, De Rosa, Trapani 8, Trentini, Di Palma 4, Tolino 5, Cortese 10. Allenatore Zurolo

Klass Sennori: N. Pisano 16, Cordedda 14, Puggioni 14, Nwokoye 20, Cabras, Tola 3, A. Pisano 5, Fara 2, Hubalek 2, Biolchini 11. Allenatore Piras

Parziali: 22-20; 45-42; 59-60

© Riproduzione riservata