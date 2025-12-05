Tesserati in tempo per il match di domani sera al PalaSerradimigni (ore 20) contro Trieste, il play-guardia Jacob Pullen e la guardia-ala Riccardo Visconti sono pronti ad aiutare la Dinamo per risalire verso posizioni lontane dalla zona retrocessione.

I due nuovi giocatori sono stati presentati dall'amministratore delegato Francesco Sardara che ci ha tenuto a sottolineare: “L'arrivo di due giocatori dimostra come la società non voglia certo mollare, tutti siamo pronti a combattere sino all'ultimo secondo”.

Arriva dall'esperienza spagnola Riccardo Visconti: “Giocare in Spagna mi ha aiutato a migliorare in alcune cose, come la velocità d'esecuzione e i rimbalzi offensivi. Con Sassari c'era già una promessa di incontro e poi quello che è stato fatto nei confronti di Polonara mi ha convinto appieno. Sono pronto a dare la mia energia”.

Jacob Pullen dal canto suo spiega: “Ho già avuto Mrsic come allenatore al cedevita, di Sassari ricordo le partite contro i cugini Diener e la squadra dello scudetto con Dyson e Logan. Voglio essere un leader e trasmettere la voglia di vincere a tutti, ma questo non significa prendermi 20 tiri, ma fare quello che serve per vincere”.

