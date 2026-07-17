Hanno giocato insieme a Brescia, Bologna sponda Virtus e in nazionale, ma è la prima volta che il fratello minore dei Vitali, Michele, sarà allenato dal maggiore, Luca. Un altro grande rientro nella Dinamo che punta a tornare subito in serie A: la guardia-ala Michele Vitali, classe 1991, ha lasciato Reggio Emilia per tornare a Sassari nel club dove nel 2019 vinse la Supercoppa Italia e la squadra allenata allora da Pozzecco era seconda: «Della mia prima esperienza alla Dinamo conservo ricordi bellissimi. È vero, si concluse troppo presto a causa della pandemia, e il rammarico per non aver potuto portare a termine una stagione che stava andando così bene è ancora forte».

In quella stagione sassarese Michele Vitali viaggiò a 12 punti, 3 rimbalzi e 2,3 assist di media, più quelle voci, come la difesa e il movimento senza palla, che le statistiche non riescono ad esprimere. Dopo aver lasciato Sassari ha giocato in Germania col bamberg, quindi è rientrato in Italia per indossare la maglia di Venezia e negli ultimi quattro campionati è stato a Reggio Emilia.

Michele Vitali ammette: «Ritrovare Luca, questa volta da allenatore, sarà sicuramente una situazione particolare. Abbiamo condiviso diverse esperienze da compagni di squadra, a Brescia, in Nazionale e anche alla Virtus. Sarà curioso ritrovarci in ruoli diversi, ma la cosa che conta davvero è la voglia che abbiamo entrambi di fare bene. Ai tifosi voglio dire che ricordo perfettamente il loro calore. Fu una delle cose che mi colpì di più appena arrivato a Sassari e mi fece capire subito cosa significasse rappresentare la squadra di un'intera isola. È proprio quell'entusiasmo che spero di ritrovare».

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