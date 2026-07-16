Ormai la speranza di un ripescaggio aveva dimensioni miscroscopiche, ma oggi è arrivata la certezza: il consiglio federale della Fip ha ammesso in serie A tutte e 16 le squadre aventi diritto. Comprese le due formazioni di Roma che subentrano a Brescia e Cremona. Allo stesso tempo il consiglio federale ha ammesso tutte e 20 le squadre di A2 e tra queste c'è la Dinamo Banco di Sardegna.

La squadra sassarese è nel girone unico insieme a Fortitudo Bologna, Avellino Basket, ​Brindisi, Sella Cento, Cividale, Juvi Cremona 1952, Forlì, Libertas Livorno 1947, Mestre, Urania Milano, Montecatini, Libertas Pesaro, Pistoia Basket, Rieti, Basket Rimini, Ruvo di Puglia e Torino. A queste vanno aggiunte le tre formazioni promosse dalla serie B: Pallacanestro Montecatini, JuveCaserta 2021 e Pallacanestro Vigevano.

Il campionato inizierà il 27 settembre e proporrà per la sola stagione regolare ben 38 partite. Nei prossimi giorni verrà stilato il calendario.

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