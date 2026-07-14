Straniero di nascita, ma in quota italiani, l'estone Joonas Rismaa è il nono volto nuovo della Dinamo 2026/27. Classe 2002, 196cm di altezza, Riisma arriva a Sassari dopo una stagione in Serie A con la Bertram Derthona, culminata con il raggiungimento della finale di Coppa Italia e la qualificazione ai playoff Scudetto. La squadra piemontese lo ha utilizzato meno (9 minuti, 2,3 punti di media) rispetto a Brindisi dove sfiorava i 4 punti per gara.

Riismaa è stato uno dei migliori giovani europei: ha vinto il premio di MVP delle Finali Under 14 della European Youth Basketball League. A soli 14 anni è entrato nel vivaio della Mens Sana Siena. Due anni più tardi è approdato alla Pistoia Basket Academy, dove ha giocato due campionati di A2 producendo 10 punti e 3 rimbalzi a partita. Ha indossato poi le maglie di Brindisi, Cantù (A2) e quindi Tortona. Nel frattempo ha giocato nelle nazionali di Estonia, dalle giovanili alla rappresentativa maggiore.

Il neo biancoblù ha dichiarato: "Mi hanno convinto tante cose di questo progetto: Sassari è da sempre una grande piazza di basket, un campo difficile in cui giocare e una società di cui ho sempre sentito parlare molto bene. Anche il confronto con coach Luca Vitali è stato importante: mi ha spiegato con chiarezza la sua idea di pallacanestro e la visione che ha per questa squadra, e mi è piaciuta fin da subito".

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