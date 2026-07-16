Trucchetti non basta all'Italia Under 20, la Serbia vince 86-63Il play sassarese realizza 15 punti con cinque triple
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Troppo forte la Serbia per un'Italia che a parte uno Stefano Trucchetti implacabile nelle triple (5/10) ha pochino per opporsi agli avversari. Negli ottavi di finale dell'Europeo Under 20 disputato in Slovenia, si impone nettamente la Serbia per 86-63.
Gara subito in salita coni serbi che schizzano sul 30-17 nel primo quarto. Più equilibrata la seconda frazione, ma nel terzo quarto nuova accelerazione e gara finita, con gli azzurri di Rossi a -31. Non bastano i 15 punti del play sassarese Trucchetti e gli 11 di Airhienbuwa.
Prossima avversaria Israele. Chi vince va nella parte superiore del tabellone che comprendono le squadre in lotta per la posizione dalla nona alla dodicesima. Chi perde va nella parte bassa per le nazionali fra tredicesimo e sedicesimo posto.