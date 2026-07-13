Saranno quattro le formazioni sarde al via della prossima Serie A2 Femminile di basket. A San Salvatore Selargius, Virtus Cagliari e Cus, è pronta ad aggiungersi anche la Mercede Alghero.

Compagine storica del movimento isolano, che tra il 2004 e il 2007 militò in A1, la Mercede è prossima al ripescaggio in compagnia di Usmate, Salerno e Napoli. L'ufficialità sarà resa nota dopo le prossime sedute del consiglio di Legabasket Femminile, ma le catalane sono pressoché certe dell'approdo nel campionato cadetto, che ritroveranno dopo un'assenza di otto anni.

Reduce dalla vittoria nel campionato regionale di Serie B (con successiva eliminazione al primo turno dei playoff nazionali contro Fasano), la Mercede potrà affrontare la categoria attingendo da uno dei migliori vivai dell'Isola. Tra i punti fermi del prossimo roster ci sarà, con ogni probabilità, Aurora Murgia, guardia classe 2009 che negli ultimi anni ha spesso indossato le maglie delle nazionali giovanili.

La Serie A2 2026/27 sarà divisa in due gironi da undici squadre. Virtus, Cus e San Salvatore saranno verosimilmente inserite nel girone A, mentre la Mercede, "in solitaria" dovrà prendere parte al girone B, molto probante dal punto di vista tecnico e, soprattutto, logistico. Identica sorte toccò la scorsa estate al Cus Cagliari, tornato in cadetteria sempre tramite ripescaggio.

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